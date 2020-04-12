المنامة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستلقى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالاً هاتفيًا من الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين والشؤون المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة.// انتهى //01:06ت م0154