الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م ، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م ، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول ، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.// انتهى //01:27ت م0155