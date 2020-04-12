حائل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .// انتهى //01:45ت م0156