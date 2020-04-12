باماكو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسأعلن الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا عن إنشاء صندوق خاص من أجل الحد من الانعكاسات المترتبة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.ودعا الرئيس المالي في خطاب موجه لشعبه إلى ضرورة اتخاذ التدابير الصحية اللازمة في إطار تنظيم الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقررة في 19 أبريل الحالي، لافتًا النظر إلى أنه منفتح على الحوار مع المعارضة والمنظمات المدنية في بلاده في حال اقتضت الضرورة تأجيل الانتخابات.وأكد كيتا على أنه تم رصد 500 مليار سيفا "العملة الأفريقية الموحدة" للمساعدة على تخطي أزمة كورونا، وستتحمل الدولة دفع فواتير الماء والكهرباء شهري أبريل ومايو للعائلات محدودة الدخل، مع تخفيض أسعار الماء والكهرباء عن جميع المواطنين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.// انتهى //03:01ت م0160