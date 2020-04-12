دكار 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، عن تسجيل 13 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و 15 حالة شفاء .وكانت السنغال قد أعلنت في وقت سابق اتخاذها جملة من الإجراءات الوقائية والحمائية لمواجهة استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد، من بينها حضر جميع الأحداث العامة على الصعيد الوطني بأكمله وتعليق استقبال السفن السياحية في جميع المرافئ السنغالية، إلى جانب تعزيز وتنظيم الضوابط الصحية على الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.// انتهى //03:10ت م0161