ياوندي 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نغوت، اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد .وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الكاميرونية أن الإجراءات تشمل الاستخدام الواسع للقناع الواقي في جميع الأماكن المفتوحة للجمهور بصفة إجبارية بداية من بعد غد، وإشراف وزارة البحث العلمي على الإنتاج المحلي للأدوية واختبارات الفحص والأقنعة الواقية من قبل المؤسسات الوطنية المختصة.كما تشمل الإجراءات إنشاء مراكز متخصصة لعلاج مرضى كورونا في مناطق الكاميرون العشرة على شكل مستشفيات، إضافة إلى تكثيف حملات الفرز بالتعاون مع معهد "باستور" في العاصمة ياوندي وتكثيف حملات التوعية في المناطق الحضرية والريفية.// انتهى //03:32ت م0162