الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة فلسطينولي العهد يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقةفيصل بن بندر يثمّن أعمال مبادرة «احتواء»سعود بن نايف يطلع على منجزات فرع وزارة النقل بالشرقيةتشكيل لجنة للبحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كوروناالمفتي: الدعاء والاستغفار من أسباب دفع الضر ورفع البلاءآل الشيخ: صلاة التراويح في البيـوت أفضــلأمير القصيم يوجه بإغلاق محلات المستلزمات والكماليات382 إصابة جديدة بكورونا.. و75 % من الحالات لمقيمينإعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من استحقاقات الإسكانوصول أولى رحلات المواطنين العائدين للدمامإيقاف مجموعة من مخالفي «منع التجول» عرضوا رِشاً على رجال الأمن لإطلاق سراحهمهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطيح بـ«قاضٍ مرتشٍ»وصول ثاني الرحلات المخصصة لعودة المواطنين لمطار الملك خالد قادمة من واشنطنوزير السياحة يتفقد إجراءات استقبال المواطنين العائدين للمملكةأميركا تقتفي أثر خليفة سليمانيالبحرين تحدُّ من قيود كورونا.. واليمن يقرُّ إجراءات احترازية// يتبع //06:02ت م0003