عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/8/19 هـ الموافق 2020/04/12 م واس
الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة فلسطين
ولي العهد يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقة
فيصل بن بندر يثمّن أعمال مبادرة «احتواء»
سعود بن نايف يطلع على منجزات فرع وزارة النقل بالشرقية
تشكيل لجنة للبحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا
المفتي: الدعاء والاستغفار من أسباب دفع الضر ورفع البلاء
آل الشيخ: صلاة التراويح في البيـوت أفضــل
أمير القصيم يوجه بإغلاق محلات المستلزمات والكماليات
382 إصابة جديدة بكورونا.. و75 % من الحالات لمقيمين
إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من استحقاقات الإسكان
وصول أولى رحلات المواطنين العائدين للدمام
إيقاف مجموعة من مخالفي «منع التجول» عرضوا رِشاً على رجال الأمن لإطلاق سراحهم
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطيح بـ«قاضٍ مرتشٍ»
وصول ثاني الرحلات المخصصة لعودة المواطنين لمطار الملك خالد قادمة من واشنطن
وزير السياحة يتفقد إجراءات استقبال المواطنين العائدين للمملكة
أميركا تقتفي أثر خليفة سليماني
البحرين تحدُّ من قيود كورونا.. واليمن يقرُّ إجراءات احترازية
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