واشنطن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بادين في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا مساء السبت بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كوقيد - 19.وكانت بطاقات الاقتراع أرسلت قبل انسحاب خصمه بجرني سندرز من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.وأوضح الحزب الديمقراطي في ألاسكا أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع بألاسكا حيث حصل على تأييد 55,3 % من المقترعين في هذه الولاية.أما السناتور المستقل بجرني سندرز، فقد حصل على 44,7 % من الأصوات.// انتهى //07:43ت م0012