طرابلس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود السلطات لعودة المواطنين العالقين في دول مصر، وتونس، والجزائر، تركيا، مفيدة أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا قررت تصنيف العالقين بالخارج إلى فئتين، فئة صغار السن ستأتي عبر البحر، أما الفئة كبيرة السن وأصحاب الأمراض فيتم نقلهم بالطيران، مع تطبيق الحجر الصحي لكافة القادمين.وأشارت إلى مخاطبة رئيس مجلس النواب عقيله صالح، القائم بأعمال النائب العام، باتخاذ جميع إجراءات الدعوى العمومية في مواجهة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه، خاصة فيما نسب إليه من وقائع تتعلق بإغلاق المقاصة مع البنوك الشرقية والجنوبية وإغلاق منظومة الاعتمادات أمام الشركات والتجار.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة استمرار تصعيد القتال بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس.وتناولت إعلان وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة معدات طبية قادمة من بلجيكا تحوي معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل، مبينة أن الشحنة تتضمن 5000 قطعة من بدل العزل الواقية، و 25000 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وعرجت صحف ليبيا على إعلان رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز،ضرورة مناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.// انتهى //07:51ت م0013