سيئول 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن جميع الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية سيخضعون لفحوص فيروس كورونا المستجد، في غضون ثلاثة أيام من العزل الذاتي، بدءاً من الأسبوع الجاري.وطبقًا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الحالات المؤكدة التي تأتي من الولايات المتحدة تتزايد باستمرار، مما يدعو إلى تعزيز الحجر الصحي ضد فيروس ( كوفيد - 19 ) بدءاً من غد الاثنين.وأظهرت بيانات المركز أن 343، أو 6ر37 بالمئة من إجمالي 912 حالةً مستوردة جاءت من الولايات المتحدة، لكن في الأسبوعين الماضيين، قفزت النسبة إلى 7ر49 بالمئة.// انتهى //09:52ت م0020