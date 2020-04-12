القاهرة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة استمرار العمل بالمصانع والإنتاج وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بين العمال.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس المستجد إلى 426 حالةً، وتسجيل 145 إصابةً جديدةً ووفاة 11 شخصًا ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 1939 حالةً.وأخبرت عن قيام الأجهزة الأمنية بضبط 23 متهمًا حاولوا منع دفن طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا استجابة لدعوات التحريض التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية بزعم منع نشر المرض.وسلطت الصحف الضوء على تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرةً إلى أن أحدث الدراسات الأمريكية أظهرت أن 80% من الحالات تكون إصابتهم خفيفة ويمكن الاكتفاء بعلاجهم في المنزل والتعافي من المرض.ونوهت إلى أن هناك مؤشرات على تجاوز الدول الأوروبية المنكوبة مرحلة الذروة بعد أن أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا عن تراجع أعداد المصابين بالفيروس على مدي اليومين الماضيين.// انتهى //10:05ت م0024