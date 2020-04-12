الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الإلكتروني "مسك طريق المستقبل"، والذي يأتي بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية، لتدريب الخريجين ، والمتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة.ويهدف البرنامج إلى دعم الملتحقين به في تنمية مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ للحصول على الفرص الوظيفية عبر برنامج تدريبي عن بعد عبر شبكة الإنترنت.ويسعى البرنامج أيضاً إلى تنمية مهارات تطوير السير الذاتية، وإنجاز المقابلات الوظيفية والقيام بالتواصل الشبكي الفعّال من أجل انتقال سلس من المنشأة التدريبية إلى سوق العمل.وتجاوزت أعداد المسجلين في البرنامج 12 ألف شاب وشابة من المنشآت التدريبية المستهدفة، ويجري حالياً تنفيذ البرنامج التدريبي بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المطبقة بالمملكة للوقاية من فايروس كورونا، وبما يستثمر أوقات المتدربين والمتدربات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بأعلى المستويات.// انتهى //10:07ت م0025