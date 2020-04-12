الخليل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، طفلًا فلسطينيًا من بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة "شعب السير" جنوب غرب البلدة، واقتحمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الطفل بهاء رائد مقبل، ونقلته إلى مستوطنة " كرمي تسور" المقامة على الأراضي الفلسطينية.// انتهى //10:24ت م0026