المدينة المنورة 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 ابريل 2020م واسكرّم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، كوادر القطاع الصحي المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المسجد النبوي ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية المشاركة.يذكر أن الفرق الطبية المكلفة تواصل تقديم خدمات التوعية الصحية والإرشاد لكافة العاملين في المسجد النبوي حول طرق الوقاية والتعليم الذاتي وأهمية ارتداء وسائل الحماية والبعد عن التجمعات أثناء وبعد فترات العمل.كما تجري بشكل يومي إجراءات الكشف الطبي, ومعاينة الحالة الصحية لكل من يدخل إلى المسجد النبوي الشريف من أفراد الأمن والحراسات, ومنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والعاملين الميدانيين, قبل مباشرة أعمالهم اليومية داخل المسجد النبوي, وكذلك ذوي الجنائز, كإجراء احترازي.// انتهى //10:26ت م0027