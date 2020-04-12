الوجه 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسبادرت جمعية أبو بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه أمس، بتوزيع ما يزيد عن 2000 سلة غذائية، على عددٍ من الأسر داخل أحياء مدينة الوجه، انسجاماً مع حملة "يداً بيد"، التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.وأوضح رئيس مجلس ادارة الجمعية سليمان السرحاني أن المناشط التي تقوم بها الجمعية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على تفعيل دور الشراكة المجتمعية، ضمن الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن متطوعي الجمعية قاموا بتوزيع أكثر من 2000 سلة غذائية على عددٍ من الأسر المحتاجة والمتعففة داخل أحياء مدينة الوجه متضمنة مجموعة من المواد الغذائية، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأعمال الخيرية بعموم المنطقة.// انتهى //10:28ت م0029