بيت لحم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأفاد رئيس مجلس بلدي نحالين صبحي زيدان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد طه فنون في العشرينيات من عمره، ويعاني صعوبات في النطق، بعد أن داهمت منزل عمه وسط البلدة.من جهة ثانيه أفادت مصادر محلية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضياء زعول ، من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه// انتهى //11:36ت م0049