الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان عن بدء خدمة البريد الدوائي في مبادرة قامت بتنفيذها مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع قسم الصيدلية بالمستشفى لتوصيل الأدوية للمرضى داخل محافظات المنطقة، وذلك ضمن الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19).ويتم التواصل من قبل المرضى بالاتصال على قسم الصيدلية في حالة حلول موعد إعادة صرف الدواء وتجهز الأدوية بعد التأكد من صحة الوصفة والجرعات وتُسلم في اليوم التالي لمندوبي مؤسسة البريد السعودي مع قائمة بأسماء المرضى وأماكن سكنهم وأرقام التواصل معهم.ويقدم مندوبي المؤسسة هذه الخدمة من خلال تجهيز أسطول كامل لاستلام الأدوية ونقلها بطرق سليمة وآمنة بما في ذلك الأدوية التي تحتاج ظروف تخزين خاصة مثل الأدوية المبردة لتضمن إيصالها للمرضى بطريقة صحيحة.يذكر أنه تم تهيئة موقع خارج حرم المستشفى يتيح للمرضى والمراجعين الذين لا تشملهم خدمة البريد الدوائي استلام الأدوية بكل أريحية بواسطة السيارة دون الحاجة للدخول للمستشفى وذلك بعد إجراء التواصل مع المرضى وتجهيز الوصفات، حيث يتم إشعار المريض بجاهزية الأدوية والحضور للاستلام.// انتهى //11:38ت م0051