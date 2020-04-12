تونس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بآخر مستجدات الوضع الصحي في تونس، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 685 إصابة و 28 حالة وفاة، منوهةً إلى أنه من المنتظر أن يصادق الرئيس التونسي قيس سعيَد اليوم، على القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد ، متطرقةً إلى إرسال تونس لوفد طبي إلى ايطاليا لمساعدتها في مقاومة انتشار فيروس كورونا .ونشرت تحذيرات أطلقها الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أسراب جراد الصحراء الذي يستهدف المحاصيل الزراعية، مما يهدد بمجاعة في عدة دول أفريقية بعد أن خلف أضرارًا في تشاد وإثيوبيا والسودان .ونقلت تحذير مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مسارعة دول العالم في رفع إجراءات العزل الصحي العام للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) .ورصدت الصحف أحدث الإحصاءات التي تفيد أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 18600 شخص حتى الآن، رغم وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم أسهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.// انتهى //11:39ت م0052