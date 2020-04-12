الطائف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, تنبيها عن استمرارية هطول أمطار اعدية المسبوقة بالاتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة على التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.// انتهى //11:43ت م0053