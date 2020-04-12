الطائف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأطلقت جامعة الطائف مبادرة عيادة طب الأطفال الافتراضية، لتقديم خدمة نوعية ومميزة للأطفال وأهاليهم، بما يضمن سلامتهم، ويوفر لهم النصيحة الطبية من خلال نخبة من أطباء الأطفال بكلية الطب، الذين يحملون شهادة الاختصاص في طب الأطفال، إضافة إلى اختصاصاتهم الدقيقة المختلفة.ويأتي إطلاق جامعة الطائف لمبادرة عيادة طب الأطفال الافتراضية في ظل الظروف الراهنة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتخوف كثير من أهالي الأطفال من زيارة المنشآت الصحية خوفا من انتقال العدوى.وأوضح مقدم مبادرة عيادة طب الأطفال الافتراضية بجامعة الطائف الدكتور أحمد الزهراني، أن العيادة تهدف إلى خدمة الأطفال بفئاتهم العمرية في جميع أنحاء المملكة، إذ لا تقتصر الخدمة على مدينة الطائف فقط، مشيراً إلى أنه استفادة 25 طفلاً من مناطق عدة في المملكة من خدمة الحجز، وذلك خلال الأسبوع الأول فقط من بدء العمل في العيادة.ونوه الدكتور الزهراني إلى أن العيادة تستقبل حالات طب الأطفال العام في أيام عمل العيادة كافة، والتي تمتد من الأحد إلى الجمعة، كما تُقدم خدمة الاستشارات في ستة تخصصات دقيقة في طب الأطفال، تشمل: أمراض الحساسية والمناعة، طب الطوارئ، أمراض القلب، الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، أمراض الغدد الصماء والسكر، وأمراض الكلى.// انتهى //11:47ت م0055