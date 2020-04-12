الرباط 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسكشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) عن شروط الترشح وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز "بجائزة إيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا المستجد"، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار أمريكي.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن الجائزة التي سبق الإعلان عن رصدها هي مفتوحة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية التي تتمكن من اكتشاف علاج ناجع أو لقاح واقي ضد الفيروس ابتداءً من 15 أبريل الجاري.وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم، برئاسة المدير العام لـ إيسيسكو، وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.ومن شروط الترشح للجائزة، وضعت المنظمة في موقعها الالكتروني استمارة الشروط ومسطرة صحة براءة الابتكار، وإمكانية التحقق والاستشارة مع الهيئات الصحية الدولية المختصة، على أن يتم تنظيم حفل منح الجائزة ووسام إيسيسكو لاحقًا بحضور أعضاء لجنة الترشح والتحكيم، والمنظمات الشريكة، وعدد من العلماء والباحثين الذين ستتم دعوتهم لحضور الحفل.// انتهى //11:52ت م0056