السيح 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأغلقت بلدية الخرج أمس، 12 منشأة تجارية في مدينة السيح، بسبب مزاولة العمل خلال فترة "منع التجول"، وليست ضمن المنشآت التي يشملها الاستثناء.ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .// انتهى //11:57ت م0058