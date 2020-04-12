الرّيث 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأنهت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة الرّيث اليوم، توزيع عدد من الأجهزة المنزلية على عدد من الأسر المستفيدة، ضمن برامج الجمعية الاجتماعية.وأوضح رئيس مجلس الإدارة مسعود بن يحي السلمي أن عدد الأجهزة التي تم توزيعها على المستفيدين بلغت 96 جهازًا، شملت مكيفات وثلاجات وغسالات وأفران، مشيرًا إلى سعي الجمعية لتعزيز برامجها الاجتماعية لخدمة المستفيدين، حيث تواصل الجمعية استعدادها لتوزيع نحو 1380 سلة رمضانية للمستفيدين خلال الأيام المقبلة، معربًا عن تقديره لكافة الداعمين لإسهاماتهم الخيرية التي تمكن الجمعية -بفضل الله - من أداء دورها الاجتماعي .// انتهى //12:19ت م0060