كابول 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل اليوم إثر انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن مسؤولين أمنيين قولهم إن مدني إلى جانب اثنين من أفراد الأمن أصيبوا في التفجيرين.وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول وقع حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، مضيفًا أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا.ووقع الانفجار الثاني في الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة، فيما كان أفراد الأمن منهمكين في إحباط مفعول القنبلة الثانية ما أدى إلى إصابة اثنين من فريق من خبراء المفرقعات.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.// انتهى //12:33ت م0061