الكويت 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأنهت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 45ر55 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4651 نقطة بنسبة صعود 21ر1 في المئة.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 66ر89 مليون سهم عبر 5721 صفقة بقيمة نقدية بلغت 01ر23 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 79ر18 نقطة ليبلغ مستوى 95ر3997 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر24 مليون سهم عبر 1195 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر1 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 79ر73 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4984 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر65 مليون سهم عبر 4526 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر21 مليون دينار.في غضون ذلك، ارتفع مؤشر ( رئيسي 50) 07ر21 نقطة ليبلغ مستوى 5ر3905 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 59ر19 مليون سهم عبر 949 صفقة بقيمة نقدية 3ر1 مليون دينار.// انتهى //13:24ت م0078