طوكيو 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت اليابان 713 إصابة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19 )، مما يرفع اجمالي الإصابات بالفيروس فيها إلى 7209 حالةً.وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 134 حالة وفاة بعد تسجيل عشر وفيات جديدة خلال 24 ساعة.وسجلت العاصمة طوكيو من بين حصيلة الإصابات الجديدة 166 حالةً ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 2068 إصابة باستثناء 712 إصابة و11 وفاة من جراء كورونا كانت قد سجلت على سفينة ( دياموند برينسيس ) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.// انتهى //13:43ت م0084