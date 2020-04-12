الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسنظم الديوان العام للمحاسبة على مدار الأسبوعين الماضيين, (32) ورشة عمل عن بعد ، استفاد منها نحو (2،182) متدربا من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته في مختلف مناطق المملكةوفعل الديوان العام للمحاسبة إجراءات العمل عن بعد من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، التي تتيح لجميع العاملين بالديوان إنجاز مهامهم دون الحاجة للحضور لمقرات العمل.كما تتيح المنظومة لجميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تبادل البيانات المالية مع الديوان واستلام الملاحظات بشكل إلكتروني، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من المنظومة والمتعلقة بأتمتة جميع إجراءات العمل والتواصل مع الجهات الحكومية.وتمكن الديوان من تقديم الورش التدريبية عن بعد لمنسوبيه و منسوبي الجهات الحكومية على التعامل مع منظومة "شامل"، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بذلك.يذكر أنه منذ بداية تفعيل إجراءات العمل عن بعد، تمكن مدققو الديوان بمركزه الرئيس في الرياض وفروعه بالمناطق من إنشاء أكثر من خمسة آلاف مهمة عن بُعد، من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل".وتعد هذه المنظومة أحد أهم استثمارات البنية التحتية التي قام بها الديوان مؤخراً، وهي فريدة من نوعها على المستوى الدولي، حيث تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات العمل الفني بالديوان، وتطوير آليات التواصل مع الجهات المشمولة برقابته، والتحول من الوسائل التقليدية في توفير المستندات والبيانات إلى الوسائط الإلكترونية، بهدف رفع الكفاءة والفاعلية في إجراءات الرقابة المالية الشاملة على الجهات المشمولة برقابة الديوان، والاستفادة من التقنيات الحديثة.كما تعتبر هذه المرحلة هي الخطوة الأولى ضمن الخطة الإستراتيجية الحالية، وسوف تشمل في مراحلها القادمة تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء.ويقدم الديوان الشكر لجميع الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة على مشاركاتها الفاعلة في ورش العمل عن بعد، وتعاونها نحو تفعيل إجراءات العمل من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، ويتطلع الديوان إلى استمرار هذا التعاون لإنجاح العمل المشترك عبر هذه المنظومة.// انتهى //13:45ت م0085