بيروت 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الى 630 إصابةً.وأوضحت في بيان اليوم أن الفحوص التي أجريت للركاب اللبنانيين الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية.// انتهى //13:49ت م0086