مسقط 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 50ر3491 نقطة مرتفعًا بـ 07ر19 نقطة وبنسبة 549ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 43ر3472 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول 735.870.713ريالًا عمانيًا ، مرتفعة بنسبة 9ر2 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليون 1.570.485 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 154ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 19ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:50ت م0087