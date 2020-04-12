عرعر 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على الأسواق والمحال التجارية بعرعر، جهود الفرق البلدية النسائية بعرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية من خلال حملات رقابية وتوعوية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع النسائية بعرعر ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما قامت الفرق الرقابية بتوزيع المعقمات والنشرات التوعوية باللغات المختلفة بشأن إرشادات الحماية من الفيروس، التي استهدفت المتسوقين وخاصة العنصر النسائي بهدف الإسهام في توعية المجتمع فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وغيرها.ورصدت عدسة "واس" مظاهر الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة، المتمثلة في تطبيق معايير الوقاية للعاملين والعاملات في المواقع التي تتطلب التعامل المباشر مع المرتادين، مثل استخدام الكمامات وتوفير المعقمات والمطهرات الصحية, مما يؤكد مدى ارتفاع ثقافة الجميع التوعوية والتثقيفية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة شرائح المجتمع من هذه الجائحة.وأوضحت رئيسة البلدية نهله العويضه أن أمانة المنطقة تعمل كفريق واحد هدفها تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، والتشديد على كل ما يتعلق بصحة وسلامة المتسوقات والعاملات بالأسواق، وذلك بدعم مستمر من سمو أمير المنطقة، وبمتابعة أمين المنطقة المهندس شمام الشمري.وأكدت العويضه أن هذا الوقت يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات والمواطنين والمقيمين، لمكافحة فيروس كورونا،ويكون لها الأثر الفاعل في سلامة الناس، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة ، مؤكدة أن الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت التجارية النسائية المختلفة، للتأكد من تطبيق المعايير المناسبة في هذا الشأن.ودعت الجميع للتعاون مع أمانة المنطقة والإبلاغ عن أي ملاحظات، لافتة إلى استعداد البلدية النسائية للدعم والمساندة للجهات الرسمية والأهلية التي لخدمة الوطن والمواطن وخاصة في هذه الفترة التي انتشار وباء كورونا بالعالم.// انتهى //15:12ت م0102