مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسقامت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، يوم أمس بالتعاون مع جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي ( إحسـان ) بتوزيع أكثر من 500 وجبة جاهزة على المحتاجين والمتعففين في بعض أحياء مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 ) ، وذلك ضمن حملة "برّاً بمكة" التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير ، أن كشافة تعليم مكة المكرمة ، مستمرة في الدعم المعنوي واللوجستي للجهات ذات العلاقة من خلال المبادرات التطوعية خلال فترة منع التجول ، انطلاقا من الدور المجتمعي للكشافة ، والذي يأتي كأحد أهم الركائز التي تقوم عليها الحركة الكشفية في طريقتها ومبادئها وأهدافها .// انتهى //15:16ت م0104