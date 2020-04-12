جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسنظمت غرفة جدة عبر منصتها الرقمية التفاعلية اليوم، فعاليات اللقاء التعريفي لمبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الغرفة في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال، وتمشياً مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة - حفظها الله - لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء.واستعرض اللقاء المفتوح الذي استضاف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني، مبادرة "دعم التوظيف بأثر رجعي" حيث جرى رصد مبلغ مليار ريال سعودي لتستفيد حوالي 12 ألف منشأة حول المملكة و80 ألف موظف وموظفة ممن تنطبق عليهم الشروط بهدف استقطاب الكفاءات السعودية وتوظيفها في القطاع الخاص مع ضمان استمراريتها على رأس العمل، ويبلغ عدد المنشآت المسجِلة والمستفيدة من هذه المبادرة 2850 منشأة وجرى تسجيل 28646 موظفاً وموظفة للاستفادة من هذا الدعم.وعرّف اللقاء بمبادرة دعم العمل الحر فيما يتعلق بتوصيل الطلبات عبر التطبيقات وذلك بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ومبادرات التدريب عبر منصة دروب.وتطرق اللقاء إلى تفعيل مبادرة تأهيل القياديين في الشركات ، وفي الجزء الثاني من اللقاء تمت الاجابة على العديد من أسئلة واستفسارات الحضور من قبل المسؤولين في الصندوق، كما رحب الصندوق بالتواصل الدائم مع الجميع للاستفسار على هذه البرامج والمبادرات وذلك من خلال مركز الاتصال والرقم الموحد 920000713.يذكر أن اللقاء قد جرى تسجليه وإتاحة الوصول إليه من قبل الجمهور لعموم الفائدة من خلال قناة غرفة جدة على اليوتيوب : (https://youtu.be/XLrllTNhIdY ) .// انتهى //16:21ت م0118