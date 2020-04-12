الجبيل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واستواصل إدارة التعليم العام بقطاع التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل التعليم عن بعد من خلال تفعيل منظومة "معرفة" تحت شعار "التعليم عن بعد وقاية ومعرفة" بعد إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة ، تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فايروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.ويتيح التعليم عن بعد من خلال منظومة "معرفة " لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل الاستفادة من الدروس المقدمة، وحضور الفصول الافتراضية، والتواصل مع المعلمين وغيرها من الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الأجهزة الذكية.وأوضح مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور سعد بن عواض الحربي أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي التعليم اهتماما كبيرا، وتحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات التربوية والتعليمية للاستثمار في مجتمع المعرفة ، وإعداد جيل مبدع قادر على المنافسة العالمية، والتفاعل الإيجابي مع تحديات العصر بما يخدم التنمية المستدامة في البلاد .وقال : إن العمل في منظومة معرفة عمل تراكمي تكاملي يبدأ من المعلم ثم المشرف التربوي ومدير المدرسة وصولا لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وقد استشعر الجميع مسؤوليته، لنرى تفاعلا كبيرا ونتائج إيجابية تحققت بتضافر الجهود، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب ٩٧٪ .بدورها نفذت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل خدمة الصيانة والدعم الفني (عن بعد) للأجهزة المحمولة التي تم تقديمها لجميع المعلمين، إضافة إلى إقامة عدد من الاجتماعات عن بُعد لمتابعة وتقييم العمل وذلك لضمان استمرارية التعليم عن بعد بكل يسر وسهولة.يُشار إلى أن إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل قد أطلقت منظومة معرفة قبل (١٥) عاما وتعمل باستمرار على تطويرها وتحسينها بما يتناسب مع المستجدات ومتطلبات المرحلة من خلال التطوير التعليمي والمهني والتقني والتنظيمي .// انتهى //16:30ت م0121