تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واستستمر مزارع منطقة تبوك مدفوعة بالطموح و العمل الدؤوب لتأمين الحاجة المتزايدة في وطننا لإنتاجها الزراعي من الفواكه والخضار التي تشتهر بزراعتها ، وتضم المنطقة عددا كبيرا من المزارع ، و شركات زراعية كبرى ، التي تسهم إلى جانب العديد من الشركات المنتشرة في مختلف المناطق في تحقيق الأمن الغذائي لأبناء الوطن والمقيمين فيه من خلال ما تنتجه من الدواجن والخضروات والفاكهة وزيت الزيتون والعسل والألبان والبيض ، وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي يجده القطاع الزراعي بالمملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، والاهتمام المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمزارعين الذي أسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة, وانعكس ذلك على أداء المزارعين والاهتمام بمزارعهم، والحرص على تسويق منتجاتها بالمنطقة، وضخ الفائض منها في أسواق بقية المناطق وعدد من دول مجلس التعاون .وتعد شركة " أسترا " بتبوك أحد صروح التنمية الزراعية التي تعمل بأعلى المعايير لتوفير أغذية صحية للمجتمعات من خلال رفد مائدة كل عائلة وفي كل يوم بأفضل الثروات الغذائيه من تبوك ، الأمر الذي التزمت من خلاله الشركة بإنتاج مايزيد عن 30 ألف طائر من الدجاج يومياً ، و15 ألف لتر من الحليب لإنتاج مختلف الأجبان يومياً ، و 7000 طن من العنب سنويا ، إضافة إلى إنتاج مايزيد عن 3 آلاف طن من اللوزيات ، و 250 طنا من المخللات ، و250 طنا آخر من العسل سنوياً ، إلى جانب إنتاج الشركة 30 مليون طائر من السمان سنويا بمعدل 90 ألف طائر يوميا لتغطية السوق السعودية والأسواق الخليجية .وعن دور الشركة في رفد الأسواق بالمنتجات الغذائية اليومية خاصة في ظل الظروف الحالية وكمّ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها أكد مدير التسويق والعلامة التجارية بالشركة عبدالمجيد العنزي أنه منذ اللحظة الأولى لجائحة فايروس كورونا كوفيد 19 تم إعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية يتم من خلالها الأخذ في الحسبان بسياسة الدولة الزراعية التي تؤكد دائماً على دعم الأمن الغذائي , وسط أشد الإجراءات الاحترازية لضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك وتوافرها في الأسواق دون نقص أو تأخير وتتمتع بأفضل الاشتراطات الصحية .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن جميع ما تنتجه الشركة يخضع من خلال مراحله المختلفة لتحقيق الجودة بدءاً من تحليل التربة والمياه وتحليل الأنسجة ومرورها على المختبر الرئيسي ، إلى أن يتم عرض المنتج النهائي أمام المستهلكين ، ليسهم منتوجنا الغذائي في وصولنا إلى باقة متنوعة وواسعة من المصادر فى تعزيز ميزتنا التنافسية و يوفر لنا فرصا عديدة للتعاون و الابتكار و النمو ، مشيراً إلى أن الشركة تنظر إلى المستقبل و العالم بكل حماس و طموح ، لتصبح جزءا من حياة الأفراد ، وإثراء حياتهم بأجود ماتنتجه منطقة تبوك من خيرات الأرض - بفضل الله - .وأردف العنزي قائلا ً : تنتج الشركة من الدواجن: الدجاج وطائر السمان و الدجاج المقطع و مصنفاته المتبلة بالإضافة إلى بيض السمان الطازج ، كما تنتج الأجبان بمختلف مسمياتها ومذاقاتها كجبنة الحلوم و جبنة العكاوي و الجبنة المغلية و الطرية بالإضافة إلى اللبنة الطازجة ، وتنتج من الفواكه: العنب الذي تحتل به مزارع أسترا سمعةً ممتازة فى السوق السعودي ، واللوزيات مثل الدراق و النكتارين و المشمش والخوخ بالإضافة إلى مجموعة من منتجات الفاكهة و الحمضيات مثل البرتقال و الليمون و الأفندي و الجريب فروت.وأضاف : ولقد أثمرت الجهود المبذولة على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المحفوظة مثل المخللات كورق العنب والمخلل المشكل و العسل وذلك باستخدام أفضل المواد الأولية و اعتماد أفضل التقنيات في خطوط الإنتاج المتعددة ، مبيناً أن مزارع أسترا تحرص على توفير المنتجات الموثوقة من خلال اعتماد برنامج دقيق لضمان الجودة .// انتهى //16:32ت م0122