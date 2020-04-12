عام / أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أول عشرة أيام من شهر أبريل الحالي
الأحد 1441/8/19 هـ الموافق 2020/04/12 م واس
جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس
نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة و الخربة ، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة ، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٥٢٥ سيارة خربة وتالفة ، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
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