جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسنفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة و الخربة ، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة ، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٥٢٥ سيارة خربة وتالفة ، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.// انتهى //16:36ت م0123