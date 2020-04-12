القاهرة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث.وأطلع مارتن خلال الاتصال أبو الغيط على آخر المُستجدات في شأن المقترحات المُحدثة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار في عموم اليمن، والتي تشمل إجراءات اقتصادية وسياسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.وأشارت الجامعة العربية في بيان اليوم، إلى تأكيد أبو الغيط أن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي تُمثل فرصةً حقيقية لا ينبغي تضييعها، وأن قرار تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة الممكلة العربية السعودية، وقف العمليات العسكرية لاقى ترحيباً من كافة أطياف الشعب اليمني الذي عانى من الحرب وتبعاتها الخطيرة.وطالب أبو الغيط، وفقًا للبيان، ميليشيا الحوثي الإرهابية إظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تُمثل فرصةً نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.وأعرب أبو الغيط للمبعوث اليمني خلال الاتصال الهاتفي عن تثمين جامعة الدول العربية للجهود التي يقوم بها من أجل اغتنام نافذة الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق وقفٍ كامل لإطلاق النار ودفع الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي إلى الإنخراط في مفاوضات جادة تُفضي إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب ويُتيح المجال للمجتمع الدولي لكي يُساعد اليمن في مواجهته لتفشٍ محتمل لوباء كورونا.// انتهى //17:02ت م0128