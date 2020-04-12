القاهرة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين بتهمة التجسس والتي لا أساس لها من الصحة وعارية تمامًا عن الحقيقة.واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم، هذا الحكم الجائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء، مؤكدًا أن الصحفيين في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة وإخلاص لصالح وطنهم.// انتهى //17:02ت م0129