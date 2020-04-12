طريف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأظهرت عدسة "واس" جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة طريف في تطبيق أمر منع التجول، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) .// انتهى //17:45ت م0139