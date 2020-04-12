جيزان 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 إبريل 2020م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى - من القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية) في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //18:21ت م0145