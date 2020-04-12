سيئون 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، شملت 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.//انتهى//18:24ت م0146