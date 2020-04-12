الأحساء 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسنظمت كلية العلوم بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، أمس، ندوتين علميتين متخصصتين عن بُعد، وذلك لتطوير البحث العلمي وتعزيز إنتاجيته وإثراء الهيئة التدريسية بنتائج أهم الأبحاث العلمية المحكمة المنشورة للمتحدثين.وتناولت الندوتان موضوعات احتمالية وجود ظواهر فيزيائية في الطبيعة، تعتمد ظروفها الحالية على الماضي، وإمكانية برمجة الخواص الضوئية على مستوى ميزوسكوبي عن طريق تشكيل مادة مضيفة تحتوي مواد بلازمونية متباينة الخواص وذات أبعاد نانوية، بواسطة طباعة هندسية ثلاثية الأبعاد.وأكد عميد كلية العلوم الدكتور أحمد بن عمر النجار أن الندوتين تناولتا عدة محاور بحثية، تمت الإجابة خلالهما عن عدد من الاستفسارات وتهدفان إلى إثراء النشاط العلمي وزيادة النشر الكمّي والنوعي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية في المجلات المرموقة المصنفة عالمياً، والعمل على تنمية المشاركة والتعاون بين الباحثين في تهيئة بيئة ملائمة للبحث العلمي، وتحقيق دور ريادي في البحث والإبداع والابتكار.// انتهى//18:24ت م0147