المهرة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة المهرة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وجرى توزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام، استفاد منها 1,750 فردًا في مديريات المسيلة، وحات، والغيضة.ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.// انتهى //18:24ت م0148