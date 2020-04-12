طرابلس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي اليوم، عن استنكارها لقطع المياه عن مدينة طرابلس وضواحيها مما تسبب في أزمة إنسانية لسكانها منذ أسبوع.وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الأفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الليبي للعقوبات، وخارجة عن الأعراف المحلية والإنسانية، وتستوجب أشد العقوبات ضد مرتكبيها، محملة الفاعلين مسؤولية الأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك.ودعت اللجنة، إلى الفتح الفوري لإمدادات المياه والكهرباء وخاصة في ظل أزمة وباء كورونا، والتي تعد المياه والكهرباء من الضروريات للتصدى لذلك الوباء، مشددة على ضرورة الحفاظ على إمدادات المياه والكهرباء والمرافق المرتبطة بها لصالح جميع الليبيين دون استثناء.// انتهى //18:26ت م0149