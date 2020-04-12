سياسي / مسؤول سوداني يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة
الأحد 1441/8/19 هـ الموافق 2020/04/12 م واس
الخرطوم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس
التقى الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب بمكتبه اليوم، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالسودان كاثرين نورثينق .
وجرى خلال اللقاء بحث فرص آفاق التعاون المشترك بين الجهاز والمنظمة لتعظيم جهود الدولة في مكافحه جائحه كورونا وسبل تقديم العون للسودانيين العالقين بجمهوريه مصر العربية والسودانيين المبعدين قسرياً من دولة ليبيا.
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18:33ت م
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