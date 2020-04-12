الخرطوم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسالتقى الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب بمكتبه اليوم، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالسودان كاثرين نورثينق .وجرى خلال اللقاء بحث فرص آفاق التعاون المشترك بين الجهاز والمنظمة لتعظيم جهود الدولة في مكافحه جائحه كورونا وسبل تقديم العون للسودانيين العالقين بجمهوريه مصر العربية والسودانيين المبعدين قسرياً من دولة ليبيا.// انتهى //18:33ت م0153