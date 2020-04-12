حفر الباطن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأنهت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام عدد من الجولات التفتيشية المفاجئة التي بلغت 616 جولة تفتيشية خلال ثلاثة أشهر لعام "2020م" وتم من خلال الجولات الرقابية زيارة (163) منشأة شملت المستشفيات والمجمعات العامة والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي للقطاع الخاص ومحلات النظارات ورُصدت خلال الحملات والجولات 68 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.كما تواصل صحة حفر الباطن حملاتها الرقابية والتفتيشية على الصيدليات والمنشآت الصحية للتأكد من توفير الكمامات والمعقمات وحملة الفرز البصري وتأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد.// انتهى //19:04ت م0159