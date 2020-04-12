الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسقدم البروفيسور الروسي بوريس تشيرفا، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد" الذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي.وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف وبمشاركة 450 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.وتطرق بوريس في المحاضرة لمنهجية الإعداد البدني للاعبين المحترفين في روسيا، كما استعرض عدة نماذج للتدريبات البدنية.وبعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع المدربين حيث استقبل أسئلتهم المتعقلة بجوانب الإعداد البدني وتطوير عناصر اللياقة البدنية.وفي الختام، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره للدكتور بوريس تشيرفا على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين وللدكتور نور الدين بن سعيد الذي قام بالترجمة الفورية من اللغة الروسية للعربية.// انتهى //19:17ت م0162