المدينة المنورة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واستواصل كشافة تعليم المدينة المنورة بحزمة من البرامج التطوعية إسهاما منها مع باقي القطاعات الحكومية والجهات المختصة بالمنطقة في الحملة التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19 " .وتشتمل البرامج التي يشارك بها أكثر من 20 قائداً كشفياً بهدف الإسهام في توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي يجب عليهم اتباعها مع أفراد المجتمع الخارجي ومع أسرهم التي ستسهم بعون الله في الوقاية منه والحد من انتشاره، على توزيع الكمامات والمعقمات للمواطنين والمقيمين والتوعية بأهمية تنظيم حركة السير والدخول والخروج من وإلى السوق وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي انطلاقاً من الحملة الوطنية "كلنا مسؤول".يشار إلى أن مشاركة كشافة تعليم المدينة المنورة تأتي ضمن أنشطة وبرامج كشافة المنطقة التطوعية المختلفة وإسهاما منها إلى جانب باقي الجهات الحكومية في مواجهة هذه الجائحة بالدعم والمساندة لباقي القطاعات الحكومية والجهات المختصة بالمنطقة.// انتهى //19:18ت م0163