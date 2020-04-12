ينبع 19 شعبان 1441 هـ الموافق12 إبريل 2020 م واستركزت القطاعات الأمنية بمحافظة العيص في الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء والتقاطعات والميادين تنفيذاً لأمر منع التجول من الساعة الثالثة, وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, وانطلاقاً مما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع محافظة العيص خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع، ما يدل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19 " بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه والحد من انتشاره.// انتهى //19:20ت م0164