محايل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسشهدت طرق وشوارع محافظة المجاردة مع بدء منع أمر التجول من الساعة الثالثة, حضور الجهات الأمنية, حيث كثفت الجهات الأمنية نقاط التفتيش لتطبيق القرار وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بمنع التجول حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.ورافقت عدسة "واس" الجهات الأمنية رصدت خلالها خلو شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها من المركبات والمارة، في تجاوب أكد التزام جميع المواطنين والمقيمين بالمنع واستشعارهم المسؤولية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //19:46ت م0170