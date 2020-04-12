لندن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 737 حالة وفاة جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت في بيان لها اليوم أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 737 شخص ليصل العدد الإجمالي إلى 10612 وفاة.وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة ازدادت بواقع 5306 حالات ووصلت إلى 84279 شخصاً.// انتهى //19:49ت م0171